Уроки фізкультури проводять у спортивному музеї

У Вінницькій загальноосвітній школі № 27, що на Тяжилові, вже 6 років існує кабінет олімпійської освіти. Саме з того часу, як навчальний заклад увійшов до Всеукраїнської мережі олімпійської освіти. Відділення Національного олімпійського комітету Вінницької області олімпійський кабінет школи №27 ставить за приклад усім загальноосвітнім навчальним закладам регіону саме

Кабінет виконує одразу дві функції. По-перше, він функціонує як спортивний музей. Тут зібрано чимало унікальних експонатів на олімпійську тематику: вирізок з газет, спортивних плакатів, кубків, медалей тощо. Особливе місце в колекції займає футболка з дарчим підписом вінницької учасниці Олімпіади-2012 Ольги Яковенко (аса спортивної ходьби), випускниці школи № 27.

Водночас у олімпійському кабінеті регулярно проводяться не лише екскурсії (в основному – для учнів молодших класів), але й олімпійські уроки, зустрічі з олімпійцями та навіть теоретична частина уроків фізкультури.

– У кабінеті є телевізор і відеоапаратура, за допомогою чого діти переглядають стрічки на спортивну тематику (з власної великої фільмотеки), причому деякі з них школярі знімали самотужки, – розповів директор школи № 27 Олексій Терновой. – Нашим досвідом активно цікавляться педагоги з інших регіонів України. Недарма на базі школи навіть проходив Всеукраїнський педагогічний семінар на тему «роль олімпійської освіти в навчальному виховному процесі»

Нині на базі школи № 27 діють п’ять спортивних класів – по одному на кожну паралель 5–9 класів. Учні 7-х та 9-х спортивних класів в обов’язковому порядку також відвідують факультатив «олімпійські знання». Тому не дивно, що вже 9 років школа № 27 посідає 1-е місце в комплексному заліку міської спартакіади школярів. Двічі

цей навчальний заклад посідав призові місця на престижному Всеукраїнському конкурсі «на визнання кращої моделі організації навчально-виховної роботи школи олімпійської освіти». Зокрема, у цьому конкурсі 2012 року школа № 27 виборола престижне 2-е місце!

– Сім років команда нашої школи їздила на Всеукраїнські змагання серед шкіл «Старт надій», причому чотири рази здобувала там призові місця в комплексному заліку, – підкреслює провідний учитель фізкультури школи № 27 Тетяна Розвадівська.