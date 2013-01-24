Дорослих вчитимуть співати і танцювати

Цього року у Вінниці в рамках проекту «Школа вихідного дня» запрацюють «Мистецькі студії для дорослих»: усі охочі вінничани зможуть опановувати той чи інший вид мистецтва у дитячих позашкільних закладах, пише Вінниця‘ОК.

За словами директора департаменту культури міської ради Ірини Френкель, поки що, у якості пілотних до проекту долучилися Вінницька дитяча художня школа та дитяча школа мистецтв «Вишенька», а з 1-го вересня практика навчання мистецтву дорослих пошириться на всі позашкільні заклади міста.

- В Україні є такий досвід, але він епізодичний, ми ж хочемо зробити такий вид навчання системним, – говорить Ірина Френкель, – таким чином ми хочемо модернізувати позашкільну освіту в нашому місті, охопити мистецькою освітою молодь старшого віку та дорослих.

Викладачі мистецьких закладів, які вже долучилися до проекту, впевнені, що він матиме успіх, адже бажаючих опанувати, наприклад, вокал, декоративне мистецтво чи хореографію стає все більше.

- Ми дійсно бачимо попит серед дорослих на послуги викладачів із хореографії, музики, вокалу, тому ми повинні робити цю роботу системно і заробляти кошти для розвитку наших закладів, – каже директор Вінницької дитячої школи мистецтв «Вишенька» Тетяна Заїчко. – Ми розуміємо, що будь-якою справою має займатися фахівець і послуги, які він надає, мають бути якісними – у цьому може бути наша перевага перед приватними студіями.

У школі «Вишенька» дорослих вінничан планують навчати на трьох відділеннях: образотворчого мистецтва, хореографічному та музичному. А в перспективі можуть відкрити і курси іноземних мов. Індивідуальні заняття в школі коштуватимуть 50 гривень за урок, групові – 20 гривень.

Графічному та комп’ютерному дизайну, дизайну інтер’єру та ландшафту, художній фотографії, різновидам вишивки, художньому текстилю, моделюванню одягу та іншим видам художнього і декоративно-прикладного мистецтва хоче навчати дорослих вінничан дитяча художня школа.

- Сьогодні при влаштуванні на роботу за мистецькими напрямками значення мають не стільки документи про освіту, як досвід, вміння і навички, які має людина. Це ми можемо дати за відносно короткий проміжок часу, – каже директор школи Наталія Стафійчук.

Втім, після звершення «Мистецьких студій» кожен слухач отримає не лише потрібні йому навички, а й відповідний сертифікат закладів, що користуються авторитетом в освітніх колах.