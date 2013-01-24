Сьогодні безкоштовно слухають BALAGULA

Чудовий вінницький музичний гурт BALAGULA projekt запрошує кожного четверга на музичний вечір у колі друзів під кухоль свіжозвареного пива. Сьогодні саме четвер - приходьте!

Микита Щур, Наталя Барась, Володимир Войчишин та Олег Марчук гратимуть знйомих пісень та створюватимуть настрій вечора починаючи з 20.00 виконанням свого славного репертуару, пише lorna-l.livejournal.com.

Звучатимуть улюблені композиції гуртів «Кино», «Tequilajazzz», «Аукцыон», «Аквариум», «ДДТ», «Nautilus Pompilius», «Ноль», «Алиса», «BALAGULA projekt», «Дом-плот», а також пісні Булата Окуджави, Анатолія Секретарьова та багато іншого не менш прекрасного!

Вхід вільний.