Вінницькі студенти їздили у Крути

За сприяння Фонду Порошенка вінницькі студенти вшанували пам'ять юних героїв Крут. Cтуденти Інституту історії, етнографії і права Вінницького Державного педагогічного університу 29 січня взяли участь у відзначенні 95-річниці загибелі українських студентів у боях під Крутами.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Порошенка.

Вінницькі студенти біля меморіалу пам’яті Героїв Крут залишили вінок пам’яті тим страшним подіям, які відбувались 1918 року. Там же вінницьки студенти відвідали музей, який розташований у трьох вагонах потягу ще тих часів, де можна переглянути фотографії, форму та зброю минувшини.

Доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету Іван Романюк зазначив, що під Крути приїхали аспіранти й студенти усіх курсів починаючи з першого і закінчуючи п’ятим.

- Нашим студентам, нинішній молоді приїхати сюди самим з огляду на економічну ситуацію було б досить складно й завдячуючи Петру Порошенко та його фонду ця подорож відбулась. Студенти задоволені, і викладачі, тому що ми побачили на власні очі це трагічне історичне місце, - сказав він.

Романюк відзначив важливість поїздки.

- Ця поїздка для студентів-істориків є вкрай важливою, тому що історія бою під Крутами має для них неоднозначне значення. Події, які тут відбувались – одночасно це й героїзм і трагедія України й ми повинні усе робити, щоб події, які були 29 січня ніколи не повторились. Битву під Крутами, подію під Крутами потрібно не лише знати, а й згадувати її, вивчати, думати й говорити, адже це була молода Україна, - вважає доктор історичних наук.

Магістрант інституту історії, етнографії і права ВДПУ Олександр Федоришин, зазначив, що до Крут приїхав уперше, хоча декілька разів планував побувати «на цьому святому для кожного українця, а особливо для кожного студента місті».

- Сюди ми приїхали згадати тих хлопців і показати, що те, що сталось 29 січня 1918 року не було поразкою, адже ці хлопці своєю кров’ю змогли на кілька днів відтягнути взяття Києва – вони зробили те, заради чого сюди прийшли, - вважає Федоришин.

Вже повертаючись додому, вінничани не змогли оминути Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя, який був побудований на початку 19 сторіччя. Саме у цьому закладі з травня 1821 по 1828 роки навчався геніальний письменник Микола Гоголь. До нашої сучасності в Ніжинському державному університеті збереглась велика картинна галерея та унікальний музей Гоголя, де зібрані його перші видання, засоби побуту та роботи письменника. Звичайно, має університет й свою давню та цікаву історію – цьому присвячений ще один музей навчального закладу.

Майбутні викладачі історії переконані, що саме на них лежить місія формування свідомості справжніх патріотів держави.

- Хто, як не історик, має формувати людську свідомість й у першу чергу свою. При цьому історики ще й педагоги, тож необхідно сформувати свідомість й підростаючого покоління, тих дітей, яких ми будемо виховувати – на нас лежить відповідальність і ми маємо її виконувати, а саме формувати свідомість кожного українця-патріота, - переконаний Сергій Гула, магістрант інституту історії, етнографії і права ВДПУ.

Тож, вінницькі студенти з «повним багажем» емоцій та вражень від побаченого повернулись до рідної Вінниці, щоб із ще більшим запалом вивчати історію нашої багатогранної України.

Довідка:

Фонд Порошенка заснований у 1998 році й не обмежується територією, державою, нацією чи окремою релігією. Фонд підтримує прагнення людини до самовдосконалення й робить все залежне від себе для того, щоб кожен громадянин мав право на гідне і достойне життя. Фонд підтримує та допомагає талановитій молоді, сповідує та пропагує здоровий спосіб життя.

Бій під Крутами — бій, що відбувся (29) січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і у кількості 27 людей були ними страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло

Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам'яті тридцяти».

Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 2006 року на місці бою встановлено пам'ятник. З нагоди 80-ї річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну гривню.