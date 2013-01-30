Гроші за навчання дають у вінницьких школах

Грошові премії за успішне навчання дають у вінницьких школах. Двічі на рік учні, які покращили свої знання з кількох предметів хоча б на 2 бали, отримують винагороду, повідомляє ІА «Наголос».

Виплачують такі заохочення за кошти меценатів. Два рази на рік винагороди у шести номінаціях отримують 18 учнів. Директор школи № 26 каже, що одна з них – воля до перемоги – дає найкращі результати.

- У цю номінацію попадають не тільки ті, хто мали, для прикладу, в першому семестрі 9, а в наступному семестрі 11 балів. У цю номінацію цього року попали діти, які наприклад, мали в другому семестрі минулого року з даного предмету 4 чи 5 балів, а у цьому році 7 чи 8 балів. І таких предметів 4-5, - каже директор школи №26 Віталій Козаченко.

Щоб здобути премію учні мають пройти три етапи відбору. Початку найкращого визначають у класі. Далі своє слово каже шкільна рада. А остаточний вердикт – за вчителями. Вони голосують, піднімаючи руки, і пропонують певного учня.

У місцевому Департаменті освіти таке стимулювання до навчання схвалюють.

- Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Може вони й не будуть відмінниками, але ж вони приклали зусилля для того, щоб зробити ще один крок у тій великій піраміді, ім’я якої альма-матер, - зазначає директор Департаменту освіти Вінницької міськради Володимир Буняк.

Заохочення за успішне навчання стало настільки популярним та дієвим, що таку практику запровадили ще у 20 школах Вінниці.