Вінниця використовує все більше газу

Вінницькі теплопостачальні підприємства споживають все більше газу, передає радіо "Місто над Бугом".

Так, у 2012 році ними було використано 157 мільйонів 370 тисяч кубометрів блакитного палива, у той час як у 2011 – на мільйон 600 тисяч кубометрів менше.

- Таке зростання споживання пояснюється тим, що у Вінниці гаряче водопостачання здійснюється цілийрік, а також погодними умовами, - повідомив директор департаменту енергетики, транспорту і зв'язку міської ради Олексій Пидоченко. - Але оскліьки підприємтсва проводяться заходи по модернізації та реконстуркції, то споживання газу на одиницю продукції у нас зменшилось.