Водій по Вінниці возив наркотики
14:50, 30 січня 2013Вінниця
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28 січня в ході проведення профілактичних заходів працівниками СБНОН Вінницького міського відділу спільно з ДАІ Вінниччини по вул. 50-річчя Перемоги у Вінниці було зупинено автомобіль "Шкода Октавія". За кермом був 25-річний вінничанин.
Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ.
У водія під час поверхневого огляду виявлено та вилучено 26 г коноплі.
Вилучене направлено на дослідження в НДКЕЦ УМВС України у Вінницькій області.
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