Водій по Вінниці возив наркотики

28 січня в ході проведення профілактичних заходів працівниками СБНОН Вінницького міського відділу спільно з ДАІ Вінниччини по вул. 50-річчя Перемоги у Вінниці було зупинено автомобіль "Шкода Октавія". За кермом був 25-річний вінничанин.

Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ.

У водія під час поверхневого огляду виявлено та вилучено 26 г коноплі.

Вилучене направлено на дослідження в НДКЕЦ УМВС України у Вінницькій області.