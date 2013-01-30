Водій по Вінниці возив наркотики

14:50, 30 січня 2013
Вінниця
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28 січня в ході проведення профілактичних заходів працівниками СБНОН Вінницького міського відділу спільно з ДАІ Вінниччини  по вул. 50-річчя Перемоги у Вінниці було зупинено автомобіль "Шкода Октавія". За кермом був 25-річний  вінничанин.  

Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ.

У водія під час поверхневого огляду виявлено та вилучено 26 г коноплі.

Вилучене направлено на дослідження в НДКЕЦ УМВС України у Вінницькій області.

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