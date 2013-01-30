Найбільше нещасних випадків на виробництві - у Вінниці

На Вінниччині зменшується кількість нещасних випадків на виробництві. Так, минулого року було травмовано 229 працівників, у той час як у 2011 – 288, передає радіо "Місто над Бугом".

- Таким чином, кількість постраждалих на робочому місці зменшилася на 59, або 21 відсоток, - каже начальник територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолій Коваль. - 21 нещасний випадок мав смертельні наслідки.

Найбільша кількість з них була зареєстрована у Вінниці – 9. По три смерті на виробництві зареєстровано у Вінницькому та Хмільницькому районах.

- У 75% це причини органзаційного характеру, - продовжує Коваль, - 15 випадків невиконання вимог інстуркцій, порушення технологічних процесів, недоліки під час навчання, порушення правил безпеки руху. Причини чотирьох випадків - технічні (незадовільний технічний стан засобів виробництва).