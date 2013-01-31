У Кудлаєнка не зрозуміли, чому «Батьківщина» підтримала свободівця

Обласна виборча комісія вже ареєструвала по 4 кандидати по кожному з округів, де мають відбутися проміжні вибори до вінницької обласної ради.

Так, від Партії регіонів у Калинівському районі балотуватиметься голова тамтешньої райдержадміністрації Василь Поліщук, у Бершадському – голова райради Михайло Бурлака; партія «Батьківщина» по Бершадському виборчому округу висунула кандидатом Олексія Порошенка, заступника генерального директора ПК «Поділля», старшого сина Петра Порошенка; а в Калинівському районі опозиція домовилась підтримати висуванця «Свободи», голову Калинівської міської партійної організації і депутата міської ради Костянтина Васюка.

Зареєстровано кандидатами також претендентів від Комуністичної партії: у Калинівському районі секретаря обкому КПУ Сергія Драчука, а в Бершадському – першого секретаря Гайсинського райкому партії Максима Кирилюка.

Крім того, кандидатами у депутати офіційно стали висуванці Української національної асамблеї: по Бершадському округу – Сергій Чумак, по Калинівському – його брат Ігор Чумак.

Зареєструвати решту кандидатів в облвиборчкомі збираються вже на засіданні вже сьогодні, 31 січня.

Як повідомляє Вінниця ОК, передбачається, що за депутатські мандати змагатимуться і висуванці Народної та Ліберальної партій, партії «Україна – вперед!» та «Фронту змін». Останній висунув власного кандидата лише по Калинівському виборчому округу, ним став голова місцевого фермерського господарства та голова районної партійної організації «Фронту змін» Сергій Моргунський.

За словами голови обласної організації «Фронту змін» Сергія Кудлаєнка, партійцям не зовсім зрозуміла позиція вінницької “Батьківщини”, яка не підтримала кандидатуру “фронтовиків”, пообіцявши сприяння “свободівцю”. У свою чергу, “Фронт змін” підтримав “Батьківщину” і не висував свого кандидата у Бершадському районі.