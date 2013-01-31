Область позбулась 1,5 млн. тонн непридатних отрутохімікатів

На Вінниччині у минулому році зібрано та відправлено на утилізацію за кордон понад півтора мільйона тонн отрутохімікатів.

Про це повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сергій Вовченко.

За його словами, у вирішенні завдань радіаційного та хімічного захисту основні зусилля були направлені на проведення профілактичних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних хімічних речовин. Протягом минулого року проведена вагома робота щодо вирішення питання утилізації отрутохімікатів на території області.

Зокрема, 2012 році зібрано, затарено та відправлено на утилізацію за кордон 1576,038 тонн (вивезено понад ліміт 16,785 тонн) невідомих і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

З них: 1047,659 тонн з міжобласного пункту захоронення отрутохімікатів "Джуринський отрутомогильник", що у Шаргородському районі; 528 тонн з Барського, Вінницького, Іллінецького, Калинівського, Літинського, Липовецького, Немирівського, Погребищенського, Тиврівського, Тульчинського, Шаргородського, Хмільницького районів та м. Хмільника.

Завдяки вжитим заходам у Вінницькій області проведена робота щодо здачі для утилізації на Київський спецкомбінат радіоактивних відходів з Іллінецького, Літинського та Хмільницького районів.

