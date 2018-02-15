Росія направила винищувачі та бомбардувальники до кордонів України

Вздовж східного повітряного кордону України зафіксовано активізацію дій Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Винищувачі та бомбардувальники Російської Федерації під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до кордону України.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Читайте такожУкраїна має бути готова до того, що Путін може розширити війну за межі Донбасу - британський полковник"Сьогодні, 15 лютого, під час проведення тренувань з протиповітряної оборони Збройних Сил України силами та засобами Повітряних Сил ЗС України було зафіксовано активізацію дій повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, вздовж східного повітряного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винищувальна та бомбардувальна авіація РФ здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

Як повідомлялося раніше, російські бомбардувальники Ту-95 в окупованому Криму відпрацювали умовні пуски крилатих ракет по материковій Україні.