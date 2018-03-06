"Завербований СБУ божевільний педофіл": росЗМІ влаштували травлю затриманого на Донбасі росіянина

Росіяни стверджують, що вивчили його активність в соціальних мережах і відкрили віртуальну схильність до педофілії.

Російські ЗМІ негативно висвітлюють громадянина РФ Миколу Покусаєва, якого було затримано в зоні АТО.

Як пише прес-центр АТО в Facebook, за їхньою версією, він "завербований СБУ божевільний педофіл, і злочинець, і асоціальна особистість".

"З невідомих, поки що мотивів, проросійські ЗМІ отримали вказівку «мочити» свого прихильника по повній. За їхньою версією він і завербований СБУ божевільний педофіл, і злочинець, і асоціальна особистість. Насправді ж цей горе-вояка яскравий приклад того хто здебільшого воює проти нас", - розповіли у відомстві.

"Повертаючись до Миколи Покусаєва, то його історія не відрізняється від усіх інших: «Путін покликав воювати і я пішов». Все. Три крапки. У версії прокремлівських ЗМІ він лише перебував на випробувальному терміні, тобто вбивцею не був, а лише готувався ним стати. Та з якихось міркувань його звідти вигнали. Росіяни стверджують, що вивчили його активність в соціальних мережах і відкрили … віртуальну схильність до педофілії. Їм краще про то знати, вони ж проводили розслідування", - додали в штабі АТО.

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Зазначається, що у 47-річного росіянина були при собі повний комплект документів, споряджений автомат та уніформа поширена серед незаконних збройних формувань, що тимчасово окупували окремі райони Донбасу. Військово-облікова спеціальність – механік водій.

"Дивний набір для стажиста, який вільно вештається на передовій, такий собі «троянський кінь» начебто хоче аби його полонили, але зброї не закопує. Неймовірна та певним чином дивна історія. Наразі, росіянин Микола Покусаєв до дрібних деталей на папері згадує своє перебування на окупованих територіях, смакує українським борщем та знайомиться з тим, що про нього понаписували "брати по зброї", - підсумували у відомстві.

Раніше на Донеччині росіянина засудили до 15 років в'язниці за вбивство українських військових.