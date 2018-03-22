ЗСУ зняли введену через провокації російської авіації бойову готовність сил ППО

Сьогодні сили та засоби протиповітряної оборони України були приведені в бойову готовність через виявлення загрози з боку Російської Федерації.

Бойова готовність, до якої сьогодні привели повітряні сили української армії, знята.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на речника командування повітряних сил ЗСУ Дмитра Струтинського.

«Той ступінь бойової готовності, який був оголошений, уже знятий», — сказав речник. Струтинський додав, що попри це, повітряні сили залишаються на постійному чергуванні.

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«Сьогодні сили та засоби були приведені в бойову готовність, були готові до відбиття (атаки російської авіації, – ред.) та ураження повітряних цілей. Але лише в тому разі, якщо вони перетнуть державний повітряний кордон нашої країни або буде пряма загроза цілісності та недоторканості держави», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сили та засоби протиповітряної оборони України були приведені в бойову готовність через виявлення загрози з боку Російської Федерації.

Військові зазначили, що 22 березня сили та засоби Повітряних сил ЗСУ вдруге за місяць зафіксували «провокативні дії» з боку повітряної компоненти ПКС РФ вздовж східного та південного повітряного кордону України.