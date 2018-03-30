Відпроситься з пекла: ліквідованого терориста "Гіві" викликали повісткою до суду (фото)

Ліквідованого понад рік тому терориста "Гіві" чекають у Павлоградському райсуді 5 квітня.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає на засідання 5 квітня ліквідованого ватажка бандугруповання "Сомалі" терористів "ДНР" Михайла Товстих, відомого за прізвиськом "Гіві".

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Про це йдеться в судовій повістці, що опублікована в офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр" №61 від 30 березня.

"Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає обвинуваченого Толстих Михайла Сергійовича на підготовче судове засідання, яке призначено на 5 квітня 2018 года на 9:00", – йдеться в тексті повістки.

Зазначається, що обвинуваченого викликає головуюча суддя Наталія Самоткан.

Згідно з текстом повістки, "Гіві" звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 (створення терористичного волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка і ведення агресивної війни), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Михайло Товстих за прізвиськом "Гіві" був ліквідований в лютому 2017 року в результаті операції українських спецслужб.