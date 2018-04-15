У Міноборони розповіли про стан поранених у суботу військових

Один із трьох поранених вчора на Донбасі українських військових перебуває у важкому стані.

Один із трьох поранених вчора на Донбасі українських військовослужбовців перебуває у тяжкому стані.

Читайте такожБойовики передали українцям тіло зниклого 8 квітня військовослужбовця ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

"Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців, ще один військовий отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час виконання інженерних заходів. Усіх поранених було оперативно доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров'я одного з військовослужбовців тяжкий, ще двох захисників - середньої тяжкості", - сказав Праута.

За його словами, на лінії зіткнення минулої доби спостерігалося подальше порушення бойовиками Мінських угод, зокрема, ворог застосовував артилерію калібру 122 мм та міномети.

"Загалом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 52 обстріли наших оборонних позицій, 50 з них визначені як прицільні. При цьому, свідомо порушуючи Мінські домовленості, ворог здійснив 14 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустив близько 90 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм", - сказав Праута.

За його словами, українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь.

"Беручи до уваги активність російсько-окупаційних військ та з метою збереження життя та здоров’я особового складу українських військових, наші захисники 19 разів відкривали вогонь у відповідь", - додав Праута.

Речник зазначив, що українські військові застосовували виключно дозволене Мінськими угодами штатне піхотне озброєння.