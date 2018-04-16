Сербський найманець "ДНР" втік з Донбасу до Москви (фото)

Терорист "ДНР" поділився фото, на якому він позує на тлі Кремля.

Найманець "ДНР" із Сербії Деян Берич приїхав до Москви. Він поділився фото на тлі столиці РФ.

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"Був у гостях у друга. Записали інтерв'ю і потім погуляв трішки Москвою. Від відчуття війни тяжко відходити. Кожного разу, коли дзвонить телефон, очікую почути голос "Малиша", який каже: "Збирайся, їдемо", — написав Берич у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на Донбасі підстрелили відомого найманця "ДНР" з Сербії Деяна Берича. Раніше він був поранений на Донбасі у серпні 2017 року.