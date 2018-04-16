Сербський найманець "ДНР" втік з Донбасу до Москви (фото)
13:37, 16 квітня 2018Війна
1031
Терорист "ДНР" поділився фото, на якому він позує на тлі Кремля.
Берич побував у столиці РФ / фото vk.com
Найманець "ДНР" із Сербії Деян Берич приїхав до Москви. Він поділився фото на тлі столиці РФ.
Читайте такожНа Донбас зайшла група сербських найманців-снайперів - штаб АТО
"Був у гостях у друга. Записали інтерв'ю і потім погуляв трішки Москвою. Від відчуття війни тяжко відходити. Кожного разу, коли дзвонить телефон, очікую почути голос "Малиша", який каже: "Збирайся, їдемо", — написав Берич у соцмережі.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на Донбасі підстрелили відомого найманця "ДНР" з Сербії Деяна Берича. Раніше він був поранений на Донбасі у серпні 2017 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter