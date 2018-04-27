Геращенко: ми чекаємо від РФ "не заяв, а конкретної відповіді" щодо звільнення заручників

За її словами, українська сторона давно готова до чергового етапу звільнення заручників.

Українська сторона у тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську очікує, що Російська Федерація дасть відповідь на пропозиції щодо обміну заручників 4 травня 2018 року.

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

«Мінські групи - це не лише зустрічі кожні два тижні, а безперервна робота з усіма залученими відомствами, аби покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі й звільнити заручників. Сьогодні провели координаційну нараду з представниками СБУ, МінТОТ, МЗС, що залучені до роботи гуманітарної групи, готуємося до мінської зустрічі 4 травня», - написала вона.

Читайте такожЗбройні сили РФ готові в будь-який момент до повномасштабного вторгнення в Україну - Порошенко

За словами Геращенко, «в цей час подзвонили журналісти з проханням прокоментували заяву російського представника в ТКГ Бориса Гризлова щодо можливого звільнення заручників».

«Ми чекаємо від РФ та її представників не заяв, а конкретної відповіді щодо нашої пропозиції передати їм 23 росіянина, які засуджені за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України задля звільнення українців з російських тюрем. Також принциповим для нас залишається негайне звільнення наших військових і журналіста Асєєва, інших заручників, яких кілька років утримують на окупованому Донбасі», - зазначила вона.

Геращенко запевнила, що українська сторона готова задля цього помилувати тих українських громадян, які здійснили злочини (але не вбивства), пов‘язані з війною.

«Буде добре, якщо на ці конкретні пропозиції РФ і ОРДЛО дадуть відповіді 4 травня, як заявляє пан Гризлов. Ми давно готові до чергового етапу звільнення заручників. Разом з тим інша сторона - РФ й досі не зацікавилася своїми 23 громадянами, натомість їх вносять до своїх списків ОРДЛО, як і беркутівців, щодо причетності яких до вбивств на Майдані зараз йдуть розслідування, як і причетних до терактів в Одесі і Харкові. Ми розцінюємо це як штучне затягування чергового процесу звільнення й звертаємося до РФ з пропозицією прийняти рішення про звільнення заручників, це було б чудово», - наголосила Геращенко.

«Також немає жодного пояснення, окрім бажання поглибити гуманітарну кризу на Донбасі, блокування з боку підконтрольних РФ ОРЛО відкриття КПВВ «Золоте». Ми ж колегами пройшлися по всіх наших ініціативах щодо звільнення заручників, де готові до серйозних компромісів. Обговоримо це 4 травня в Мінську», - додала перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, повноважний представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив про можливий великий обмін найближчим часом українських заручників, які утримуються бойовиками на Донбасі.

За його словами, готується можливість обміну за форматом «всіх на всіх», але, зауважив він, це буде покроковий обмін

«Всіх на всіх» складно - вивіряються списки», - сказав Гризлов.