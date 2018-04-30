Сьогодні прес-центр штабу АТО припиняє свою діяльність

Штаб працював чотири роки інформував про події на охопленому війною Донбасі.

Прес-центр штабу Антитерористичної операції сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці прес-центру у Facebook. «Сьогодні 30 квітня 2018 року прес-центр штабу АТО припиняє свою діяльність», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі нагадали, що чотири роки інформували про події на охопленому війною Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях». Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершена у зв'язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану або з початком здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об'єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати і під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об'єднаних сил заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Наєва.

13 квітня Порошенко заявив, що антитерористичну операцію 30 квітня буде замінено операцією Об'єднаних сил на Донбасі.