Із бразильцем, що воював за бойовиків, наразі спілкуються співробітники СБУ

Детальну інформацію речниця обіцяє надати пізніше.

З бразильцем Рафаелем Маркусом Лусваргі, який воював на боці бойовиків на сході України і якого сьогодні передали Службі безпеки України активісти, спілкуються співробітники спецслужби.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська в Facebook.

«Бразилець Рафаель Маркус Лусваргі наразі спілкується із співробітниками СБУ. Деталі будуть згодом», - написала Гітлянська.

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В оприлюдненому відео речниця, коментуючи активістам ситуацію, підкреслила, що СБУ працює виключно в правовому полі.

«Зараз ми будемо проводити роботу з цією людиною», - запевнила Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні націоналісти у Києві спіймали бразильця Рафаель Маркус Лусваргі, який воював на боці бойовиків.

Спершу його поставили на коліна і змусили вибачатись за участь у військовій агресії проти України, а потім вирішили відвести до СБУ.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці «ДНР», опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП).

Через деякий час до активістів, які привели бразильця до будівлі Служби безпеки України, вийшли представники СБУ. Один з них, не назвавши себе, заявив, що обвинувальний акт щодо чоловіка, якого привели націоналісти, наразі розглядається судом першої інстанції.

Також, за словами представника СБУ, суд визначив йому запобіжний захід, не уточнивши, який саме.

Після того, як представники СБУ пообіцяли з’ясувати, на якій підставі цей чоловік вільно пересувається, його завели в середину будівлі СБУ.