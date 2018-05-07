СБУ вирахувала куратора групи українських найманців у ПВК "Вагнера"

Служба встановила всіх учасників РТГр "Карпати" у складі 56 осіб та найближчим часом оприлюднить їхні персональні дані.

Служба безпеки України встановила особи 26 російських офіцерів, які з 2014 року "відряджені" як інструктори з бойової підготовки до ПВК "Вагнера".

Про це на брифінгу повідомив голова відомства Василь Грицак. Ці російські військові забезпечували навчання "приватної армії Путіна" з тактичної, вогневої, інженерної і артилерійської підготовки, вишкіл екіпажів танків, БМП, БТР та ПВО, передає прес-служба СБУ.

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"Ми встановили особу підполковника ЗС РФ Олега Дем’яненка, який безпосередньо відповідає за підготовку так званої ротно-тактичної групи "Карпати", що складалася переважно із громадян України – учасників бандформувань на Донбасі", ‒ наголосив Грицак.

За його словами, ця група була сформована для проведення розвідувально-терористичної діяльності на території України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у складі колони, яку розбили сили коаліції в Сирії, нібито була ціла група вихідців з України. Як стверджують бойовики, чиї знайомі стали очевидцями події і вже давно служать у "ПВК Вагнера", назва групи говорить сама за себе – "Карпати".