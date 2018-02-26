Гарматне м’ясо: у ПВК "Вагнера" знайшли групу українців (відео)

Журналісти, які давно досліджують діяльність ПВК, стверджують: служать там українці не тільки з підконтрольних бойовикам територій Донбасу.

Історія про найманців з ПВК "Вагнера", загиблих у Сирії, отримала несподіване продовження. Так, серед жертв американського авіаудару також був громадянин України Володимир Вінограденко. Але виявилося, що він не єдиний українець, який воює за гроші у російській військовій компанії.

У складі колони, яку розбили сили коаліції, нібито була ціла група вихідців з України. Як стверджують бойовики, чиї знайомі стали очевидцями події і вже давно служать у "ПВК Вагнера", назва групи говорить сама за себе – "Карпати". Про подробиці завдань цієї групи розповів бойовик угруповання "ДНР" Михайло Полинков в інтерв’ю сепаратистським медіа, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожАтаку "Вагнера" в Сирії дозволив російський міністр - ЗМІ"Це атакуюче ядро. Людей, які мають досвід бойових дій на Донбасі, посилають в найбільшу "дупу". Ось вони йдуть першими – "Карпати – Весна". Я не знаю чому, але їх завжди, як гарматне м’ясо, першими посилають", – розповів бойовик.

В СБУ журналістам Донбас.Реалії підтвердили, що така група існує. Службі безпеки вдалося отримати персональні дані майже двох тисяч найманців ПВК "Вагнера". При цьому кількість ідентифікованих українців з нелегальної приватної військової компанії – майже 40 осіб.

"У Службі безпеки України є інформація, що під час формування контингенту так званої ПВК "Вагнера" для спрямування до Сирії окрему групу осіб складали саме вихідці з України, які умовно отримали позначення як група "Карпати", – сказав у коментарі Донбас.Реалії керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

З публікацій російського видання "Фонтанка", яке вже кілька років відстежує діяльність "групи Вагнера", стало відомо, що спочатку підрозділ «Карпати» створювали для диверсій в тилу української армії. Але через слабку підготовку складу від цієї ідеї відмовилися. Після чого українців переправили до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.