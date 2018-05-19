На Донбасі один український військовий отримав поранення, підірвавшись на вибухівці

Всього від опівночі в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 прицільних обстрілів з боку бойовиків.

З початку цієї доби, 19 травня, на Донбасі станом на 9.00 один український військовослужбовець зазнав поранення, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої.

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Про це йдеться у текстовій версії брифінгу речника Міністерства оборони Максима Праути, оприлюдненій на сайті Міноборони. Згідно з інформацією, стан здоров’я пораненого оцінюється як тяжкий.

За словами Праути, всього з опівночі в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 прицільних обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, на Луганському напрямку протягом ночі позиції ООС обстріляли з артилерії, мінометів, стрілецької зброї та гранатометів.

"В районі населеного пункту Залізне наші військові знову опинилися під обстрілом ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. У бік наших позицій противник випустив 18 снарядів цього калібру. Чотири обстріли зі стрілецької зброї різних типів і калібрів, а також мінометів калібру 82 мм та гранатометів зафіксовані нашими військовими в районі Новозванівки. Ще один такий обстріл відбувся в районі Попасної", - сказав речник.

Водночас на Донецькому напрямку в районі Широкиного вночі бойовики протягом 20 хвилин обстрілювали зі стрілецької зброї позиції ООС.

Крім того, на світанку в районі Авдіївки противник тричі обстріляв українські позиції з використанням мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також БМП, зазначив речник Мінооборони.

Також, за його словами, сьогодні о 6.30 бойовики випустили 8 мін з мінометів калібру 120 мм по житловому сектору Зайцевого.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня російсько-окупаційній війська 43 рази порушували режим припинення вогню, з них 10 разів застосовуючи 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Втрат серед українських військовослужбовців не було.