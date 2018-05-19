Росія продовжує забезпечувати боєприпасами свої війська на Донбасі – розвідка

20:16, 19 травня 2018
Війна
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За даними розвідки, переміщена чергова партія боєприпасів \ Фото: amurburg.ru

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Про це йдеться у текстовій версії брифінгу речника Міністерства оборони України Максима Праути, оприлюдненій на сайті Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованій території продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ з території РФ та поповнюються витрати боєприпасів у з’єднаннях і частинах так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, а також створення запасів боєприпасів на складах.

"До н.п. Іловайськ вагонами ВАТ "Российские железные дороги" переміщена чергова партія боєприпасів, у т.ч. 122-мм реактивні снаряди до РСЗВ «Град», 122-мм артилерійські снаряди, набої до стрілецької зброї та зенітних установок", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Донбас#Росія#бойовики