Росія продовжує забезпечувати боєприпасами свої війська на Донбасі – розвідка

За даними української розвідки, до тимчасово окупованого Іловайська завезли чергову партію снарядів до РСЗВ "Град".

Росія продовжує забезпечувати боєприпасами свої війська на Донбасі.

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Про це йдеться у текстовій версії брифінгу речника Міністерства оборони України Максима Праути, оприлюдненій на сайті Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованій території продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ з території РФ та поповнюються витрати боєприпасів у з’єднаннях і частинах так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, а також створення запасів боєприпасів на складах.

"До н.п. Іловайськ вагонами ВАТ "Российские железные дороги" переміщена чергова партія боєприпасів, у т.ч. 122-мм реактивні снаряди до РСЗВ «Град», 122-мм артилерійські снаряди, набої до стрілецької зброї та зенітних установок", - йдеться у повідомленні.