З території Росії на Донбас найманцям перекинули пальне та 12 вагонів з боєприпасами - ІС

Найманцям РФ на Донбас перекинули 1400 тонн пального і 12 вагонів з боєприпасами.

З території РФ на окупований Донбас минулого тижня перекидали боєприпаси і пальне.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Для забезпечення терористичної діяльності частин і з'єднань 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ протягом останнього тижня з території Росії було доставлено близько 1400 тонн паливно-мастильних матеріалів (залізнична ст. Ровеньки) і 12 вагонів з боєприпасами (залізнична ст. Іловайськ)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь, загинув один український боєць.