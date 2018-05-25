Українські військові знищили ворожі гаубиці та артилерійський склад терористів на Донбасі - ООС

Сили ООС дали адекватну відповідь на провокації противника.

Сьогодні о 4:45 бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил, один із снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів.

Читайте такожМиротворці ООН мають замінити російські війська на Донбасі - Волкер

"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, "адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр".

В результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення не має, додали у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, на Світлодарськой дузі українські військові захопили кулемет Калашникова бойовиків.