Українські військові знищили ворожі гаубиці та артилерійський склад терористів на Донбасі - ООС
Сьогодні о 4:45 бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.
Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил, один із снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів.
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"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, "адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр".
В результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення не має, додали у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, на Світлодарськой дузі українські військові захопили кулемет Калашникова бойовиків.