ЗСУ на Донбасі оточують з трьох боків важливі міста: у бойовиків почалася істерика – Тимчук

Координатор групи "ІС" оцінив, чи сили ООС й надалі діятимуть на звільнення територій у сірій зоні і на окремих окупованих ділянках.

Українські військові, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі, оточують з трьох боків низку важливих для бойовиків населених пунктів, що викликає істерику в рядах противника. Разом з тим, незважаючи на загострення війни, бойовики зараз навряд чи здатні на масштабну наступальну операцію.

Таку думку висловив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, коментуючи загострення боїв на Сході України, повідомляє видання «Апостроф».

«Ми бачимо посилення дій з боку бойовиків, якщо брати до уваги те, що відбувається в районі Горлівки. Але ескалація відбувається не тільки там. Ми також бачимо ескалацію на захід від Донецька - в районі Докучаєвська - і так далі», – зазначив Тимчук.

За його оцінкою, важко сказати, наскільки зросте ще градус напруги і слід розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на стороні ООС, то у бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня.

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«Вони тільки й можуть, що кошмарити, стріляючи не тільки по позиціях ЗСУ, але й по цивільних об'єктах. Вони якось намагаються реагувати на дії сил ООС. Але ми бачимо, що зараз бойовики проводять інформаційно-психологічну операцію. У район Горлівки було демонстративно перекинуто підрозділ на рівні батальйону, щоб підвищити дух мирного населення, тому що там почали поширюватися панічні чутки про те, що Горлівку "зливають" Збройним силам України. Але цим і обмежиться», – вважає нардеп.

Він повідомив, що бойовики зараз розповідають, що ЗСУ нібито пішли в масштабний танковий наступ, а "доблесні ополченці" знищили десятки одиниць української бронетехніки, купу особового складу і так далі. «Тобто вони намагаються заднім числом зміцнити бойовий дух своїх збройних формувань, так і попередити паніку серед цивільного населення», – пояснив Тимчук.

«Чи будуть сили ООС і далі діяти на звільнення територій у сірій зоні і на окремих окупованих ділянках? Я не готовий сказати, яка воля військово-політичного керівництва на вищому рівні. Але ті дії, які здійснюють сили ООС в сірій зоні, - тут не доводиться говорити про якісь грубі порушення Мінських домовленостей. Як процес буде продовжуватися? Це знають тільки в Генштабі. Що ми зараз бачимо взагалі, якщо подивитися на карту в районі того ж Докучаєвська, тієї ж Горлівки? ЗСУ оточують з трьох боків дуже важливі для бойовиків населені пункти. З того боку ми бачимо хаос, істерику на всіх рівнях – не тільки на рівні рядових бойовиків, але і в штабах 1-го армійського корпусу ДНР"», – повідомив нардеп.

Він підкреслив, що всі масштабні операції бойовики проводили тільки тоді, коли ударним ребром були регулярні підрозділи збройних сил РФ. Тому без російських підрозділів вони не зможуть проводити масштабні операції. «Але на тлі ескалації, яка зараз спостерігається, ми поки не бачимо якогось масштабного перекидання військ з території Росії на окуповану територію Донбасу. Ситуація може змінитися кожну годину, але на даний момент ми цього не бачимо», – додав Тимчук.