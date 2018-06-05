В усьому покладався на Бога: український розвідник розповів про три роки у ворожому полоні (відео)

Українські заручники виживали у полоні завдяки спорту, гумору та вірі у Бога.

Боєць Олексій Кириченко, який був звільнений з полону бойовиків у рамках великого грудневого обміну півроку тому, дав перше інтерв'ю ЗМІ.

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У сюжеті «Спецкору» зазначається, що учасник харківського Майдану до війни не був військовим, але, коли запалав Схід, як розвідник захищав Савур-Могилу під командуванням Героя України Ігоря Гордійчука.

У вересні 2014 році групу Кириченка оточили. Він був схоплений бойовиками та зрештою провів у полоні майже три з половиною роки.

Боєць розповів, що у неволі мав при собі Біблію. Коли погрожували розстрілом – в усьому покладався на Бога. З полону у нього досі залишився зошит з макетом майбутньої хати, яку він хоче зробити з глини, та розклад тренувань – у камері був лютий холод, і полонені зігрівалися спортом. Кириченко також вів щоденник – прямо поміж книжних рядків.

З останнього наявного у нього аркушу паперу боєць зробив побратимам сатиричну газету «Тюремний укроп». Випуск було присвячено «волинській свині».

«З нами хлопець сидів, він сказав, якось так ляпнув, що на Волині у них свині за рік виростають до 500 кілограм, і хлопці, відповідно, його там мало не побили. Хлопці вирішили, експерти-свиноводи, що технічно волинська свиня може сягати 500 кілограм, але в неї має бути тоді три мости. Ця свиня мала мати роги, тому що вона на Волині ними добуває бурштин», – згадує боєць.

Крім того, у полоні бійці вчили мови – на маленьких папірцях у Кириченка занотовано дві тисячі англійських та близько тисячі німецьких слів.

Боєць згадує, що якось на 9 травня бойовики змусили полонених співати «День победы» з подушками на головах. За його словами, він співати відмовився, пославшись на те, що вважає комунізм та фашизм злочинними та безбожними режимами.

Нагадаємо, Олексій Кириченко, який брав участь у боях за Савур-Могилу в Донецькій області, запам`ятався українцям палкою промовою у день звільнення українських заручників - 28 грудня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Україна тоді віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.