Бойовики намагалися вибити з позицій українських військових на Луганщині і зазнали значних втрат - ООС

Бойовики порушували режим тиші 38 разів, дев'ять із них – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

За добу 8 червня на Донбасі Об'єднані сили ліквідували трьох терористів. Про це 9 червня повідомила прес-служба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі зазначають, що бойовики порушували режим тиші 38 разів, дев'ять із них – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Під Кримським і Новотошківським Луганської області відбувалися інтенсивні бойові дії.

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"Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти під прикриттям 120 мм та 82 мм мінометів намагалися витіснити наші підрозділи зі своїх вогневих позицій та покращити своє тактичне положення. Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", – ідеться в повідомленні.

Водночас трьох українських військових було поранено в бою під Кримським Луганської області, одого – під Широкиним Донецької області та ще двох на інших напрямках, додали у штабі.

За даними розвідки, протягом 8 червня троє окупантів знищені і 16 отримали поранення.