У Донецькій області унаслідок обстрілу бойовиків літня жінка отримала кульове поранення
14:08, 09 червня 2018Війна
201 0
На момент обстрілу жителька с. Залізне, 1938 року народження, знаходилась у власному будинку. Постраждала госпіталізована до лікарні з кульовим пораненням лопатки.
Поліція відкрила провадження щодо попередньої кваліфікації події / dpchas.com.ua
На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків отримала кульове поранення літня жінка. Як сьогодні повідомляє Торецьке відділення поліції Донецької області, подія сталася вчора о 12.20.
Читайте такожСтало відомо про стан "комбата" "Спарти" після кривавої ДТП у Донецьку
На момент обстрілу жителька с. Залізне Торецького району, 1938 року народження, знаходилась у власному будинку. Внаслідок влучання кулі через вікно жінка отримала тілесні ушкодження. Вона доставлена до лікарні з кульовим пораненням лопатки.
Поліція відкрила провадження з передньою кваліфікацією події за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter