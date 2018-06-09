У Донецькій області унаслідок обстрілу бойовиків літня жінка отримала кульове поранення

На момент обстрілу жителька с. Залізне, 1938 року народження, знаходилась у власному будинку. Постраждала госпіталізована до лікарні з кульовим пораненням лопатки.

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків отримала кульове поранення літня жінка. Як сьогодні повідомляє Торецьке відділення поліції Донецької області, подія сталася вчора о 12.20. Читайте такожСтало відомо про стан "комбата" "Спарти" після кривавої ДТП у Донецьку На момент обстрілу жителька с. Залізне Торецького району, 1938 року народження, знаходилась у власному будинку. Внаслідок влучання кулі через вікно жінка отримала тілесні ушкодження. Вона доставлена до лікарні з кульовим пораненням лопатки. Поліція відкрила провадження з передньою кваліфікацією події за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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