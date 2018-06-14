"Десятки знищеної техніки і ворожих позицій": волонтери показали роботу легендарної групи розвідників на Донбасі (відео)

На відео волонтери показали, що кожного дня відбувається на Сході.

Розвідники першого батальйону 54-ої бригади, легендарна група К-2, жорстко карають противника на Донбасі.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє фонд "Повернись живим" і публікує відповідне відео.

"Ворожі обстріли населених пунктів Світлодарської дуги жорстко караються цими хлопцями. Десятки одиниць знищеної техніки і ворожих позицій", - йдеться у повідомленні волонтерів.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.