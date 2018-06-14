93% поранених на Донбасі бійців повертаються до строю - Порошенко

За словами президента, це один з кращих показників у світі серед країн, які брали участь у бойових діях.

93% поранених на Донбасі українських бійців після отримання медичної допомоги повертаються до строю.

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Як повідомила прес-служба глави держави, про це президент Петро Порошенко сказав під час урочистого заходу в Маріїнському палаці з нагоди Дня медичного працівника.

За словами президента, за останні чотири роки в умовах російської агресії у військовій медицині відзначається значний прогрес в наданні медичної допомоги українським воїнам.

Порошенко підкреслив, що в умовах російської агресії нова військова медицина будується за стандартами НАТО, та повідомив, що до 93% поранених бійців після отримання медичної допомоги повертаються до строю.

Також президент подякував військовим та цивільним медикам, які своєю сумлінною та професійною роботою рятують життя українським воїнам.

«Це дійсно одні з найкращих показників в світі, як зазначають експерти серед країн, які брали участь в бойових діях», - звернувся Порошенко до військових медиків, присутніх на церемонії.

Президент також привітав присутніх зі всесвітнім Днем донора крові, яке відзначається сьогодні, 14 червня.

«Своєчасний доступ пацієнтів до якісних та безпечних продуктів донорської крові дозволяє щорічно рятувати мільйони життів. Але хочу окремо наголосити, що в умовах війни, яку проти нас розв’язала Росія, здійснивши незаконну анексію Криму, агресію проти України на сході нашої держави, саме зараз донорство крові є внеском абсолютно кожного в спільну справу національної оборони», - підкреслив Порошенко.

Раніше Порошенко заявив, що мінімальне грошове забезпечення на передній лінії оборони на Донбасі сьогодні становить 20 тисяч гривень на місяць.