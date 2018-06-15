Волонтери показали місця дислокації російських військ на Донбасі та в Криму (фото)

Мова йде про місця розміщення новітніх станцій шифрованого зв'язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових.

Група «Інформаційне Спротив» показала чергові докази присутності РФ на Донбасі - йдеться про новітні станції шифрованого зв'язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових.

Про це повідомляється на сайті групи. "Цього разу ми прищемили «нерв» російської армії. А саме – розкрили місця базування підрозділів військ зв'язку ЗС РФ на окупованих росіянами територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. Йдеться про новітні станції шифрованого зв'язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на карті нанесені місця дислокації терміналів мобільних комплексів захищеної відео-конференц-зв'язку (МК ЗВКЗ), а в таблиці вказані точні координати розташування станцій.

"Станом на квітень 2018 року в мережі супутникового зв'язку ЗС РФ працювали не менше 18 мобільних станцій. П'ять з них базувалися на території України, яка захоплена РФ – чотири ОРДЛО (н. п. Новоазовськ та Ясинувата Донецької області, н. п. Круглик і Кам'янка Луганської області) і одна в АР Крим (р. Севастополь). Станом на початок червня кількість мобільних станцій в мережі супутникового зв'язку ЗС РФ скоротилася до 10, три з них знаходилися на окупованих РФ територіях України – в н. п. Новоазовськ та Василівка Донецької області, н. п. Кришталевий Луганській області", - наголошується в повідомленні.

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Згідно з даними, найбільш інтенсивно супутниковий зв'язок використовується для організації зв'язку підрозділів за межами пунктів постійної дислокації.

"Як у нашому випадку – в місці виконання бойових завдань на території України і Сирії. Зв'язок за допомогою МК ЗВКС організовується у ланці управління ЗС РФ не нижче бригадного рівня. В російській армії супутниковий зв'язок з підрозділами, в тому числі і тими, що виконують завдання за межами РФ, забезпечується 14-м Головним центром зв'язку ГШ ЗС РФ (р. Москва). Знаходяться на його озброєнні мобільні термінали супутникового зв'язку мають однотипне обладнання (тип «Аурига») і функціонують через загальний пул частот: 1 hub-станція і 16 абонентських каналів російського супутника-ретранслятора «Yamal-402» (55Е)", - додали в ІС.

Зазначається, що "МК ЗВКЗ не зможе експлуатувати не те, що тракторист або гірник очисного забою, а навіть маркшейдер".

"Це продукт російської оборонки, який неможливо знайти в шахтах Донбасу, оскільки поставлений на озброєння виключно російської армії. Тут і спеціальне програмне забезпечення і системи криптозахисту. Тобто експлуатуватися термінал супутникового зв'язку може виключно спеціально підготовленими військовослужбовцями ЗС РФ з відповідним рівнем допуску до роботи з шифрувальним обладнанням. І як розумієте, передача такої апаратури алкашні з лнр/днр навіть теоретично неможлива за вимогами секретності", - підсумували в групі.

Раніше повідомлялося, що в Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.