Прийшов без перевірки: волонтер вказав на підозрілі деталі щодо затриманого офіцера-зрадника

Волонтер зазначив, що офіцер вже після дезертирства зміг спокійно перетнути російсько-український кордон.

Український волонтер Роман Донік розповів подробиці біографії затриманого військовими колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бидусенко, який 16 червня 2017 року перейшов на бік бойовиків.

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Як написав волонтер на своїй сторінці в Facebook, в цій історії є кілька деталей, які поки не озвучують, але які викликають подив. За його словами, в 93-ї ОМБр прийшов з військкомату без перевірки і отримав посаду в стройовій частині, а бригада не може перевіряти призначеного вже у військкоматі на конкретну посаду військового.

Волонтер зазначив, що з приводу Бідусенко був попереджений контррозвідник і підозрілому військовому «дали шматок роботи, де може бути мінімальна шкода».

«До війни працював у Луганському СБУ, де швидше за все і був завербований. Після того, як пішов на той бік, нещодавно повернувся через російсько-український КОРДОН!!! Тобто він тут у розшуку за СЗЧ (самовільне залишення частини – ред.), порушено кримінальну справу за фактом зради і чувак ось так легко проїжджає через кордон в Україну. Це не пов'язано з затриманням. Кордон він проїхав зовсім тупо. Затримували його вже взагалі люди з ЗСУ, що не мають відношення ні до контррозвідки, ні до прикордонників», – розповів волонтер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що розвідники 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та тактичної групи "Моспіно" схопили колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бідусенко, який 16 червня 2017 року перейшов на бік бойовиків.