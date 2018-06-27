Українські військові на Донбасі знищили бойову машину окупантів (фото)

17:20, 27 червня 2018
Війна
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Бойова машина була саморобною / Facebook Юрій Мысягин

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Про це на сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові знищили дві БМП противника на Донбасі.

"Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор", - йдеться в повідомленні волонтера Юрія Мисягіна в Facebook.

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Теги: #Донбасс#боевики