Українські військові на Донбасі знищили бойову машину окупантів (фото)

Зазначається, що це був перероблений вантажний автомобіль.

Українські бійці знищили бойову машину окупантів. Зазначається, що це був перероблений вантажний автомобіль.

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Про це на сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові знищили дві БМП противника на Донбасі.

"Одна машина знищена повністю, друга надовго виведена з ладу. І все це сталося вночі. Коригували вогонь через потужний тепловізор", - йдеться в повідомленні волонтера Юрія Мисягіна в Facebook.