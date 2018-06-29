Названо ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця (фото)
11:28, 29 червня 2018Війна
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Воїн 92-ї ОМБр Влад Гусейнов загинув на Донеччині.
Гусейнов загинув 28 числа / фото facebook.com/Наталия Іванова
28 червня ввечері в Донецькій області загинув Влад Гусейнов "Швед", 1983 року народження, військовослужбовець 92-ої окремої механізованої бригади.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталя Іванова. "Вчора ввечері загинув брат Влад Гусейнов (Швед). Це болісний удар для його побратимів у ЗСУ і для бійців добровольців ДУК ПС, які мали честь торік воювати з ним пліч-о-пліч", - написала вона.
Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі загинули четверо українських захисників, ще двоє поранені.
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