Названо ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця (фото)

Воїн 92-ї ОМБр Влад Гусейнов загинув на Донеччині.

28 червня ввечері в Донецькій області загинув Влад Гусейнов "Швед", 1983 року народження, військовослужбовець 92-ої окремої механізованої бригади.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталя Іванова. "Вчора ввечері загинув брат Влад Гусейнов (Швед). Це болісний удар для його побратимів у ЗСУ і для бійців добровольців ДУК ПС, які мали честь торік воювати з ним пліч-о-пліч", - написала вона.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі загинули четверо українських захисників, ще двоє поранені.