Поблизу лінії розмежування зафіксували чотири прольоти ворожих безпілотників

Один з БПЛА був російського виробництва.

Українські військові вчора поблизу лінії розмежування на Донбасі зафіксували чотири прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Читайте такожЖурналісти з'ясували деталі убивства бойовиками двох українських військових біля окупованої Горлівки (відео)

Про це представник прес-центру Об’єднаних сил Микола Бондарчук повідомив на брифінгу.

«Для ведення розвідки наших позицій противник не залишає спроб використання БПЛА. Відмічено 4 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Один з них вдалося ідентифікувати як «Елерон» російського виробництва», - сказав Бондарчук.

При цьому він зазначив, що з метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня на Донбасі російсько-окупаційні війська 26 разів прицільно обстріляли позиції Об’єднаних сил, одного українського бійця поранено.