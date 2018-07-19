Танкові кулаки й авіація: експерт розповів, як Росія може атакувати Маріуполь

"Це повинна бути повномасштабна операція з концентрацією в регіоні сухопутних військ, а з боку Азовського моря повинні будуть проводитися десантні операції", - пише експерт.

Військовий оглядач сайту "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, яким чином Росія може атакувати Маріуполь. На його думку, щоб взяти силою Маріуполь, Росії доведеться нанести удар танками і авіацією.

Про це експерт розповів "Апострофу".

"Це повинна бути повномасштабна операція з концентрацією в регіоні сухопутних військ, а з боку Азовського моря повинні будуть проводитися десантні операції. Але, як відомо, "ДНР" немає ніякого флоту, щоб здійснити таке десантування. А, враховуючи концентрацію ЗСУ в даному секторі, Кремль просто буде зобов'язаний вдатися до регулярних підрозділів ЗС РФ", - зазначив Коваленко.

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При цьому, провести таку операцію в гібридному форматі, посилаючись виключно на так звані збройні сили "ДНР" і "ЛНР" – неможливо, вважає експерт.

"Плюс, це мають бути потужні танкові кулаки, щоб пробивати нашу багатосмужну оборону в даному секторі. Крім того, при такому сценарії буде використана авіація ЗСУ і системи ППО, якщо Росія також відповість авіацією. Тому в одному ударі Росії доведеться сконцентрувати дуже великі сили, а Кремль знаходиться у вичікувальній позиції, намагається пережити посилення санкційної політики, тому здійснювати такі масштабні військові дії Москві, як мінімум, не вигідно", - додав він.

При цьому ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі підкреслив, що технічно це можливо здійснити.

"Якщо не вдаватися у подробиці, які краще не висвітлювати в ЗМІ, укріплення навколо міста не такі вже й надійні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт в Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.