Танкові кулаки й авіація: експерт розповів, як Росія може атакувати Маріуполь
Військовий оглядач сайту "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, яким чином Росія може атакувати Маріуполь. На його думку, щоб взяти силою Маріуполь, Росії доведеться нанести удар танками і авіацією.
Про це експерт розповів "Апострофу".
"Це повинна бути повномасштабна операція з концентрацією в регіоні сухопутних військ, а з боку Азовського моря повинні будуть проводитися десантні операції. Але, як відомо, "ДНР" немає ніякого флоту, щоб здійснити таке десантування. А, враховуючи концентрацію ЗСУ в даному секторі, Кремль просто буде зобов'язаний вдатися до регулярних підрозділів ЗС РФ", - зазначив Коваленко.
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При цьому, провести таку операцію в гібридному форматі, посилаючись виключно на так звані збройні сили "ДНР" і "ЛНР" – неможливо, вважає експерт.
"Плюс, це мають бути потужні танкові кулаки, щоб пробивати нашу багатосмужну оборону в даному секторі. Крім того, при такому сценарії буде використана авіація ЗСУ і системи ППО, якщо Росія також відповість авіацією. Тому в одному ударі Росії доведеться сконцентрувати дуже великі сили, а Кремль знаходиться у вичікувальній позиції, намагається пережити посилення санкційної політики, тому здійснювати такі масштабні військові дії Москві, як мінімум, не вигідно", - додав він.
При цьому ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі підкреслив, що технічно це можливо здійснити.
"Якщо не вдаватися у подробиці, які краще не висвітлювати в ЗМІ, укріплення навколо міста не такі вже й надійні", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт в Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.