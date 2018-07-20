Терориста Безлера "загубили" після поїздки до "ДНР"

Терорист Безлер кілька днів не з'являвся на публіці, а напередодні він приїжджав на Донбас.

На кількох пабліках терористів з'явилися повідомлення про смерть одного з колишніх ватажків бойовиків Ігоря Безлера "Бєса", які згодом не підтвердилися.

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Українські військові висловили сподівання на те, що незабаром ця інформація втілиться в життя. "Круїз ліфтом", "Джміль" чи ресторан "Вітерець", - пише на своїй сторінці у Facebook військовослужбовець Анатолій Штефан.

Також ЗМІ повідомляють, що терорист Безлер кілька днів не з'являвся на публіці, а напередодні він приїжджав на Донбас. Після цієї поїздки він обізвав нинішнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка "недоумком".

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".