СММ ОБСЄ треба надати безперешкодний доступ на всій території України - генсек

18:17, 27 липня 2018
Війна
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В ОБСЄ хочуть безперешкодного доступу на всій території України / фото ОБСЄ/Альфред Купперс

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер наголошує, що Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ треба надати безперешкодний доступ на всій території України.

Про це він написав у мікроблозі Twitter.

Гремінгер повідомив, що на Донбасі відвідав село Степанівка, де зустрівся з командою Спеціальної моніторингової місії, яка працювала над запуском безпілотного літального апарату.

"Для виконання своєї роботи Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати безпечний і безперешкодний доступ на всій території України", - заявив генсек ОБСЄ.

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Як відомо, відповідно до свого мандату, СММ ОБСЄ має здійснювати спостереження на всій території України, в тому числі в окупованому Криму, окупованих частинах Донецької і Луганської областей, а також вздовж державного українсько-російського кордону. Однак до Криму окупанти представників СММ не пускають, а на Донбасі обмежують пересування та доступ до різних об'єктів. Також РФ блокує можливість здійснення моніторингу спостерігачами вздовж усієї неконтрольованої урядом України ділянки кордону на Донбасі.

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Теги: #СММ ОБСЄ#СММ ОБСЄ на Донбасі