Російські військові зігнали техніку в окупований Крим для проведення навчань

Окупанти тренувалися відбивати напади диверсійно-розвідувальної групи умовного противника на рухому колону, а також умовний ремонт автомобільної та спецтехніки.

Підрозділи зв'язку Чорноморського флоту Росії розпочали навчання на полігонах в окупованому Криму в рамках плану бойової підготовки.

На полігонах «Ангарський» і «Старий Крим» понад 300 військовослужбовців і близько 60 одиниць озброєння і спецтехніки підрозділів зв'язку відпрацьовують завдання з розгортання польової опорної мережі зв'язку флоту з метою забезпечення сталого безперервного управління об'єднаннями та військовими частинами флоту», повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу флоту.

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Окупанти тренувалися відбивати напади диверсійно-розвідувальної групи умовного противника на рухому колону, а також умовний ремонт автомобільної та спецтехніки.

Польовий вихід триватиме до середини вересня.

Як повідомляв УНІАН, російське судно "Механік Погодін", яке знаходиться в українському списку санкцій, заблоковано на три роки в порту міста Херсон.