ООН закликає захистити цивільне населення Донбасу

За даними ООН, на п'ятий рік кризи на сході України понад 3 тис. цивільних осіб загинуло та більше 9 тис. – дістали поранення.

Організація Об'єднаних Націй закликає негайно вжити заходів для захисту цивільних громадян України, які страждають внаслідок активних бойових дій на Донбасі.

Про це йдеться у заяві з нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, оприлюдненій на сайті Представництва ООН в Україні.

«Я глибоко стурбована тим, що мільйони українських чоловіків, жінок та дітей, які живуть біля 450-кілометрової лінії зіткнення, стикаються із загрозою обстрілів та снайперського вогню та ризиками, пов'язаними з великою кількістю мін та боєприпасів, що не розірвалися», - зазначила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

«Я прошу міжнародну спільноту збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання у міжнародно визнаних кордонах України, та ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права», - додала вона.

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За даними ООН, на п'ятий рік війни на сході України понад 3 тис. цивільних осіб - чоловіків, жінок та дітей - загинуло та більше 9 тис. – дістали поранення. Понад 3,4 млн людей стикаються з труднощами із отриманням продуктів харчування, доступу до води, житла, медичних послуг та освіти. Тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тис. громадян у всіх постраждалих районах України отримали життєво необхідну гуманітарну допомогу.

Лубрані наголосила, що потрібне негайне збільшення фінансування для того, щоб гуманітарні потреби на сході України були повністю задоволені. «У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш ніж на третину від необхідної суми», - зазначила вона.

«Закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля», - додала Лубрані.