На Одещині відкрили пам'ятник захисникам України у вигляді вежі Донецького аеропорту

Біля стилізованої споруди встановлено кілька фігур українських «кіборгів».

У місті Доброслав Лиманського району Одеської області сьогодні відкрили пам'ятник захисникам України у вигляді вежі Донецького аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття композиції відбулося ввечері і було приурочено до 27-ї річниці Незалежності України.

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Автори композиції - скульптор Віталій Квак і коваль Освальдо Іскерго Фрага.

Металевий пам'ятник являє собою розстріляну окупантами вежу Донецького аеропорту. Його висота - близько 7,5 метрів. Біля стилізованої споруди - кілька фігур українських «кіборгів». Вони приблизно в людський зріст і зроблені таким чином (гратчасті статуї), що під певним кутом перед очима немов розчиняються (через пустоти в конструкції). За задумом авторів, таким чином вони хотіли показати, що захисників аеропорту більше немає - вони загинули, але пам'ять про них буде вічною.

Біля підніжжя пам'ятника встановлено інсталяцію з картою і гербом України, а також напис українською мовою: «Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих».

При виготовленні інсталяції також використано справжні гільзи й уламки, привезені волонтерами з передової. Частину покриття біля підніжжя виконано червоним кольором, який символізує кров українських бійців, які віддали життя за батьківщину.

Вищезгадана композиція присвячена всім українцям, які загинули за незалежність країни.

Довідка. Диспетчерська вежа зруйнованого окупантами Донецького аеропорту - один із символів героїзму українських бійців, яких за стійкість і мужність прозвали «кіборгами», 242 дня захищали об'єкт.