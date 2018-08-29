Ветеран АТО про Іловайськ: особисто бачив, як росіяни зібрали три КамАЗи "двохсотих"

За словами ветерана АТО, за сорок хвилин загинула понад сотня українських військових.

Чотири роки тому, в серпні 2014 року, під Іловайськом група українських військових, маючи на руках кілька ручних протитанкових гранатометів і стрілецьку зброю, знищила два новітні російські танки Т-72.

Техніку спалили бійці з позивними «Усач» (Герой України Євген Тельнов загинув 15 лютого 2015 року в бою під Широкиним) і «Брест» (Олександр Федорченко). Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів ветеран АТО Олександр Дейнега.

Читайте такожПісля Іловайської трагедії 84 бійці досі вважаються зниклими безвісти - МВС

Згадуючи події чотирирічної давнини під Іловайськом, киянин розповів, як російські військові гнали їхню колону в пастку, «підганяючи» за допомогою мінометів.«Ледве проїхали півтора кілометра, на нас звідусіль вівся шквальний вогонь: танки, ПТУРи, кулемети, БТР, БМП, автомати, гранати. Ми як на долоні: порожнє поле ліворуч, праворуч — поле із соняшниками, і дорога. Однією з перших зайнялася машина з великим червоним хрестом на борту. В неї влучив танк. Поранені догоряли на моїх очах», — розповів Дейнега.

За його словами, за сорок хвилин загинула понад сотня українських військових. Вцілілі зайняли кругову оборону в районі населеного пункту Червоносельське. «Ми дали гідну відсіч росіянам. Потім особисто бачив, як вони зібрали три КамАЗи „двохсотих“. Тіла лежали в машинах штабелями. Ще ми знищили вісім одиниць броньованої техніки. Це при тому, що у нас ні танків, ні гармат. Тільки стрілецька зброя і РПГ», — згадує ветеран.

При цьому в полон до українців потрапив екіпаж одного з знищених Т-72 — військовослужбовців Псковської десантної дивізії взяли разом з документами.

Довідка УНІАН. 28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області . За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тис. російських військових. У ніч на 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків з закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо узгодженими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу з міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними військами.