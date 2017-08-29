Сьогодні минає третя річниця виходу українських бійців з "Іловайського котла" (відео)

29 серпня 2014 року, рівно 3 роки тому, українські військові розпочали вихід з оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Батальйони українських бійців намагалися взяти Іловайськ під свій контроль два з половиною тижні, однак їм це так і не вдалося. Українським солдатам вдалося прорватися в Іловайськ 18 серпня 2014 року після кровопролитних боїв. 19 серпня бійці навіть підняли в місті український прапор.

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24 серпня після нанесення ударів з території Росії, 5-й батальйон територіальної оборони, який виконував завдання з прикриття державного кордону на рубежі Кутейникове – Мокроєланчик, самовільно залишив свої позиції, заявивши про повернення до місця постійної дислокації в Івано-Франківській області, що за 1000 км від району ведення бойових дій. Російські війська скористалися "прогалиною" у держкордоні і вторглися в Україну. В СБУ заявили про те, що доведеним фактом є присутність в Іловайську 3500 військових збройних сил Російської Федерації. У цей же час кілька батальйонів ВСУ самовільно відступили з позицій поблизу Іловайська. В оточенні опинилися 1400—1700 українських бійців.

Російською стороною було обговорено маршрут виходу українських військ «зеленим коридором» двома колонами. За домовленістю, спочатку українські армійці мали йти зі зброєю, однак потім російське командування змінило умови – вихід українських підрозділів мав здійснюватися без зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки. Врешті російське командування підтвердило вихід сил АТО з зачохленим озброєнням. За цей час підрозділи збройних сил Російської Федерації зайняли вигідні позиції, і прицільно розстріляли колони українських військ, які виходили з Іловайська.

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За даними Генштабу ЗСУ, в "Іловайському котлі" загинули 366 українських військовослужбовців, 429 воїнів отримали поранення, ще 300 осіб потрапили в полон. У той же час, за даними депутата ВР Антона Геращенка, під Іловайськом загинули більше тисячі людей. Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив, що загинули більше тисячі українських військових. У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що інформація про тисячі загиблих є недостовірною.