Муженко: угруповання в Іловайську могло утримувати місто «не один день і навіть не тиждень»

Глава Генштабу нагадав, шо угруповання в Іловайську нараховувало порядку 1300 людей, однак точна кількість бійців невідома й сьогодні.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко вважає, що українське угруровання в Іловайську у 2014 році мало достатньо запасів, аби утримувати місто протягом тривалого часу, а російські війська, що увійшли на територію України, такого часу не мали.

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Таку заяву він зробив в інтерв`ю для документального фільму про іловайські бої 2014 року. Нові фрагменти інтерв`ю глава Генштабу виклав у Facebook.

На думку Муженка, найбільш доцільним варіантом дій під час оточення Іловайська було б рішення про його утримання.

«Найбільш доцільним варіантом в тій ситуації було дійсно зайти й утримувати Іловайськ. І те угруповання, яке по факту, або по ситуації там було створене, тому що на початковому етапі це були представники батальйонів Міністерства внутрішніх справ України, в своїй основі з мінімальним залученням підрозділів Збройних Сил України», - зазначив він.

Муженко нагадав, шо угруповання в Іловайську нараховувало порядку 1300 людей, однак точна кількість бійців невідома й сьогодні. «Тому що ми не знали точної чисельності і не знаємо по сьогоднішній день кількості бійців добровольчих батальйонів, які брали участь», - вказав він.

«Так ось, це угруповання, яке зайшло в Іловайськ, воно мало можливість при наявності тих запасів, які в них були, в тому числі й боєприпасів, утримувати місто, я думаю, не один день і навіть не тиждень. У російських військ не було такого терміну находження – їм потрібно було зайти і вирішити питання. Тобто затримати українські війська, стабілізувати лінію, затримати їхнє подальше просування, взагалі створити, що вони й досягли, певний суспільний резонанс, незадоволення», - наголосив начальник Генштабу.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. Згідно з офіційними даними, за весь період боїв за Іловайськ, з 7 серпня по 30 вересня, загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти.

На сьогодні 11 військовослужбовців досі утримують у полоні, 84 вважаються зниклими безвісти. Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.