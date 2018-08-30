Муженко розповів про альтернативні варіанти виходу українських сил з Іловайська

Начальник генштабу нагадав, що відхід українського угруповання за «зеленим коридором» було попередньо погоджено з РФ.

Українське угруповання в Іловайську мало декілька варіантів виходу з оточення, окрім маршрутів, узгоджених з Росією під так званий «зелений коридор», розповів начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

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Про це він розповів в інтерв`ю для документального фільму про іловайські бої 2014 року. Нові фрагменти інтерв`ю глава Генштабу виклав у Facebook.

Муженко нагадав, що «зелений коридор» був запропонований не українською стороною. «Не знаю, але інформація пішла від президента Російської Федерації», - вказав він.

«Питання виникає, чому угруповання, яке було в Іловайську, виходило по узгодженим під вихід, під “зелений” коридор, маршрутам? А це дійсно, маршрути були погодженими, по точкам, як воно повинно бути, по часу, окрім того, в складі колони були і російські військові полонені. Це повинно було слугувати певною гарантією, нашого безпечного виходу, але на жаль трапилось зовсім по іншому. Тобто, ніхто не зважав на своїх полонених у складі цих колон. І є інформація про те, що загинули, кілька з них», - розповів очільник Генштабу.

За словами Муженко, у тій ситуації було ще два варіанти виходу.

«Ще було два варіанти в тій ситуації, якби дійсно був вихід. Пропонувався варіант або виходити на верх, на північ туди, через ЗУГРЕС. До речі, частина батальйону “Донбас”, коли я вже потім спілкувався з деякими бійцями, так і вийшли, невеликою кількістю, але туди у напрямку Шахтарська і потім вийшли на з’єднання з нашим підрозділом. Якраз вийшли в районі Зуївки там знаходилась 25 повітряно-десантна бригада. Це був теж варіант», - зазначив він.

«І ще один варіант – на широкому фронті малими колонами по 10-15 машин, а не по 70-80 і 90, виходити. Така можливість була, і це теж підтверджено виходом 9-го батальйону, виходом 40-го батальйону в район Маріуполя, тобто на південь», - продовжив Муженко.

Начальник Генштабу наголосив, що відхід українського угруповання за «зеленим коридором» було попередньо погоджено. Були, зокрема, й гарантії на тактичному рівні - від командирів російських підрозділів.

«Як мінімум половину шляху, російські військові супроводжували ці колони, і затримували ці колони, і свідомо не даючи організувати відповідну оборону, організувати систему вогню для більш ефективного ураження», - зазначив Муженко.

«Хоча вихід був призначений на 03:00 годину ночі, але по факту він розпочався о 08:30, тобто через п’ять годин. Потім вихід, на невеликій швидкості якраз і дали можливість російським військам зайняти оборону, окопатись, створити ефективну систему вогню і як наслідок ми маємо велику кількість загиблих, поранених ну і полонених», - підсумував він.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. Згідно з офіційними даними, за весь період боїв за Іловайськ, з 7 серпня по 30 вересня, загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти.

На сьогодні 11 військовослужбовців досі утримують у полоні, 84 вважаються зниклими безвісти. Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.