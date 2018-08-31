Ситуація на лінії зіткнення на тлі вбивства Захарченка повністю контрольована - ООС

Українські військові перебувають у постійній бойовій готовності, заявив командувач Об’єднаних сил.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на лінії зіткнення з окупованими території Донецької і Луганської області на тлі вбивства підконтрольного Кремлю ватажка бойовиків Олександра Захарченка повністю контрольована.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Командування Об'єднаних сил повідомляє, що ситуація на лінії зіткнення та на підконтрольній території Донецької та Луганської областей є повністю контрольованою. Військові частини та правоохоронні органи в районі проведення операції Об'єднаних сил перебувають у постійній бойовій готовності. Підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України пильно виконують службово-бойові завдання на блокпостах», - йдеться у повідомленні

«Об'єднані сили забезпечать безпеку українських громадян в районі проведення операції та усунуть будь-які загрози військового та терористичного характеру», - наголосили в штабі ООС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він зазнав смертельного поранення внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому він на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченка і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, перш за все, пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного впродовж 2014-2018 років. Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна постать Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну в убивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».