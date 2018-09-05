Вбивство Захарченка: постраждалого при вибуху "Ташкента" виписали з лікарні

Тимофєєв з тяжкими ранами був госпіталізований 31 серпня після вибуху в кафе "Сепар" у Донецьку.

Потерпілого під час вибуху в кафе "Сепар" "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофєєва виписали з лікарні.

Читайте такожЗ обгорілим обличчям: з'явилося нове фото "міністра доходів "ДНР", постраждалого від вибуху в кафе "Сепар"

Про це повідомив Еміль Фісталь, директор інституту невідкладної та відновної хірургії імені Гусака, де "міністр" проходив лікування, передає "РІА Новости". "Олександр Тимофєєв виписаний", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.