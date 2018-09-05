Вбивство Захарченка: постраждалого при вибуху "Ташкента" виписали з лікарні
13:11, 05 вересня 2018Війна
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Тимофєєв з тяжкими ранами був госпіталізований 31 серпня після вибуху в кафе "Сепар" у Донецьку.
Тимофєєв поранений / фото twitter.com/666_mancer
Потерпілого під час вибуху в кафе "Сепар" "міністра доходів "ДНР" Олександра Тимофєєва виписали з лікарні.
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Про це повідомив Еміль Фісталь, директор інституту невідкладної та відновної хірургії імені Гусака, де "міністр" проходив лікування, передає "РІА Новости". "Олександр Тимофєєв виписаний", — сказав він.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.
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