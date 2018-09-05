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У Донецьку демонтували відомий пам'ятник (фото)

14:57, 05 вересня 2018
Війна
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Пам'ятник демонтували / фото vk.com/chuprinapavel

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Про це у себе в соцмережі повідомив колишній оператор російського каналу LifeNews Павло Чуприна.

"Скульптура за роки війни набула жалюгідного вигляду: фарба облупилася, барабанний пластик тріснув, а мікрофонні стійки відсутні зовсім", – написав він й опублікував відповідні фото. За його словами, скульптуру реставрують.

фото vk.com/chuprinapavel

Раніше в мережі показали фото, як в окупованому Донецьку зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".

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Теги: #Донецьк#фото#демонтаж пам'ятника