У Донецьку демонтували відомий пам'ятник (фото)

Пам'ятник Ліверпульській четвірці був встановлений у центрі Донецька в 2006 році біля однойменного кафе "Ліверпуль".

У непідконтрольному українській владі Донецьку демонтували пам'ятник британському рок-гурту The Beatles. Читайте також"Пустка": у мережі показали свіжі фото окупованого міста на Донбасі Про це у себе в соцмережі повідомив колишній оператор російського каналу LifeNews Павло Чуприна. "Скульптура за роки війни набула жалюгідного вигляду: фарба облупилася, барабанний пластик тріснув, а мікрофонні стійки відсутні зовсім", – написав він й опублікував відповідні фото. За його словами, скульптуру реставрують. Раніше в мережі показали фото, як в окупованому Донецьку зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".

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