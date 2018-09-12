Загострення ситуації на Донбасі: поранені четверо українських військових, один з них помер

В ході бойових дій протягом доби четверо військовослужбовців було поранено, один з них від отриманих важких поранень помер.

Упродовж минулої доби, 11 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

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Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил. "Окупанти 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Кам'янка, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне, а з міномету 120-го калібру – біля Широкиного на Маріупольському напрямку. Також увечері в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку декілька опорних пунктів були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти", - зазначається в повідомленні.

В ході бойових дій протягом доби четверо військовослужбовців було поранено, один з них від отриманих важких поранень помер.

За даними розвідки, минулої доби було знищено двох та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

"З початку поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Два обстріли зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Водяне. В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підсумували в прес-центрі.